До КСУ надійшло 51 подання щодо конституційності закону про мову

До Конституційного Суду надійшло подання від 51 народного депутата щодо конституційності закону про мову.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII", - йдеться у повідомленні.

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У тексті подання зазначається, що автори просять суд визначити це провадження як невідкладне і розглянути протягом місяця.

Уповноваженими авторів подання є народні депутати від “Опозиційного блоку” Олександр Долженков і Вадим Новинський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Перед цим протягом кількох тижнів депутати розглядали понад дві тисячі правок документа.