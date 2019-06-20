Представник Зеленського прокоментував рішення КСУ щодо розпуску Ради

Конституційний суд своїм рішенням про законність указу Президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість верховенству праву.

Про це заявив представник Президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, коментуючи відповідне рішення КС, повідомляється на сайті глави держави.

“Конституційний суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права”, - заявив Веніславський.

Він наголосив, що при підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно, і в команді Президента не мали сумнівів у конституційності указу. “І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», - заявив представник Президента.

Таким чином, підкреслив Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня цього року.

23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

20 червня КС ухвалив рішення про визнання конституційним указу Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради.