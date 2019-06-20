Представник Зеленського прокоментував рішення КСУ щодо розпуску Ради

Представник Зеленського прокоментував рішення КСУ щодо розпуску Ради

Укрінформ
Конституційний суд своїм рішенням про законність указу Президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість верховенству праву.

Про це заявив представник Президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, коментуючи відповідне рішення КС, повідомляється на сайті глави держави.

“Конституційний суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права”, - заявив Веніславський.

Він наголосив, що при підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно, і в команді Президента не мали сумнівів у конституційності указу. “І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», - заявив представник Президента.

Таким чином, підкреслив Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня цього року.

23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

20 червня КС ухвалив рішення про визнання конституційним указу Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради.

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