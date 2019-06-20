Представник Зеленського прокоментував рішення КСУ щодо розпуску Ради
Про це заявив представник Президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, коментуючи відповідне рішення КС, повідомляється на сайті глави держави.
“Конституційний суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права”, - заявив Веніславський.
Він наголосив, що при підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно, і в команді Президента не мали сумнівів у конституційності указу. “І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», - заявив представник Президента.
Таким чином, підкреслив Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня цього року.
23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.
24 травня народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.
20 червня КС ухвалив рішення про визнання конституційним указу Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради.