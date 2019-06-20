Рада розглянула понад третину поправок до Виборчого кодексу і розійшлася
Укрінформ
Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила вечірнє засідання парламенту в четвер.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказала віцеспікер.
На момент закриття у сесійній залі залишалося близько 30 народних депутатів.
На засіданні Ради в четвер депутати продовжували розгляд поправок до Виборчого кодексу. Парламентарії вже розглянули 1530 поправок, що становить понад 30% з усіх 4568.