КСУ визнав конституційним указ про розпуск Ради - джерело

Відповідне рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати КСУ у четвер, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Суд визнав конституційним указ Президента про розпуск парламенту", - сказав співрозмовник агентства.

Суддею-доповідачем у даній справі виступав Віктор Кривенко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8 скликання. 21 травня він підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів". Позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.

23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня народні депутати від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР. Вони попросили розглянути це подання упродовж місяця.

29 травня КСУ відкрив провадження у даній справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині.