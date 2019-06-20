Скасували низку указів, що заважали бізнесу — Зеленський

“Наша команда в Адміністрації Президента також не марнує часу. Ми провели повну інвентаризацію указів Президента. Це укази, які втручаються в економіку, і сьогодні вони скасовані”, - зазначив Зеленський.

За його словами, мова йде про скасування указів про “драконівські штрафи” за порушення касової дисципліни; обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги; заборону використання тканин іноземних виробництва для виготовлення шкільної форми.

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“Це все уже історія”, - запевнив Президент.

На сайті глави держави опубліковано указ №418/2019 про визнання такими, що втратили чинність, 61 указу Президента, які стосуються регулювання діяльності у сфері економіки.