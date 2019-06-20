Скасували низку указів, що заважали бізнесу — Зеленський
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив про проведення ревізії та скасування низки указів, що встановлювали обмеження для бізнесу.
Про це він розповів під час зустрічі з підприємцями, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наша команда в Адміністрації Президента також не марнує часу. Ми провели повну інвентаризацію указів Президента. Це укази, які втручаються в економіку, і сьогодні вони скасовані”, - зазначив Зеленський.
За його словами, мова йде про скасування указів про “драконівські штрафи” за порушення касової дисципліни; обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги; заборону використання тканин іноземних виробництва для виготовлення шкільної форми.
“Це все уже історія”, - запевнив Президент.
На сайті глави держави опубліковано указ №418/2019 про визнання такими, що втратили чинність, 61 указу Президента, які стосуються регулювання діяльності у сфері економіки.