Зеленський підписав перший закон

Зеленський підписав перший закон

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав перший за час перебування на посту глави держави закон щодо надання відпустки усиновлювачам.

Про це повідомляється на сторінці “Команда Зеленського” у Facebook.

“Зеленський підписав перший закон на посаді Президента України! Цей закон установлює нові правила надання відпусток усиновителям дітей-сиріт: раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тепер — надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів у разі усиновлення дитини одним із подружжя”, - ідеться в повідомленні.

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На сторінці закону № 2728-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування” на сайті Верховної Ради зазначається, що документ 19 червня був повернутий із підписом Президента.

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