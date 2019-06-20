Президент Володимир Зеленський підписав перший за час перебування на посту глави держави закон щодо надання відпустки усиновлювачам.

Про це повідомляється на сторінці “Команда Зеленського” у Facebook.

“Зеленський підписав перший закон на посаді Президента України! Цей закон установлює нові правила надання відпусток усиновителям дітей-сиріт: раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тепер — надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів у разі усиновлення дитини одним із подружжя”, - ідеться в повідомленні.

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На сторінці закону № 2728-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування” на сайті Верховної Ради зазначається, що документ 19 червня був повернутий із підписом Президента.