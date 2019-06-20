Зеленський перейменував Адміністрацію на Офіс Президента і скоротив штат
Відповідний указ №417/2019 оприлюднений на сайті глави держави.
"Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом визначених Конституцією повноважень", – йдеться в указі.
Новоутворену установу очолюватиме керівник Офісу Президента.
У структурі Офісу Президента також передбачено посади першого заступника та заступників керівника Офісу, керівника Апарату Офісу, першого помічника, помічників, радників, прес-секретаря, уповноважених та представників Президента. До складу Офісу Президента входять і Кабінет Президента, Кабінет керівника Офісу Президента.
Крім того, до офісу Президента входитимуть 8 директоратів і 10 департаментів.
Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента здійснюватиме Державне управління справами.
Штатний розпис Офісу Президента затверджується керівником Апарату Офісу, який у двотижневий строк має подати проект положення про Офіс Президента.
Глава держава цим указом також утворив комісію з реорганізації Адміністрації Президента, визначивши головою цієї комісії заступника керівника Апарату АП - керівника Головного департаменту документального забезпечення Ігоря Стасенка.
Водночас документом передбачається, що працівники АП продовжуватимуть виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.