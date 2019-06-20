Адміністрація Президента планує переїхати в Український дім

Адміністрація Президента планує переїзд в Український дім на Європейській площі у Києві.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці команди Зеленського.

Команда Президента презентувала главі держави концепцію перетворення Адміністрації на сучасний Офіс президента, який має розміститися в Українському домі. "Це концепція реформування Адміністрації президента як матеріального - це приміщення і все, що ми бачимо навколо - золото і бахрома, і ментального - перетворення Адміністрації президента з рудимента радянської системи в сучасний європейський офіс президента України. Це в основному буде за рахунок грантів європейських організацій, Європейського союзу, які дають можливість нам збільшувати зарплати, і не давати додаткове навантаження на державний бюджет", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови АП Руслан Рябошапка поінформував, що логіка нової структури полягає у зміні назви "Адміністрація" на "офіс президента" і перетворенні АП з органу, який займався кураторством різних державних інституцій і був "паралельним Кабінетом міністрів", на аналітичний орган для роботи президента.

"Ми утворюємо директорати тільки за певними галузями. Вони здійснюватимуть аналіз політики і того, що відбувається в країні, і пропонуватимуть президенту, яким чином можна впливати на ситуацію і розв'язувати наявні проблеми. Тобто аналітика, моніторинг ситуації плюс пропозиції президенту", - зазначив Рябошапка.

Зеленському показали схему нового офісу, який буде розташований в Українському домі. На думку розробників, це прекрасна локація для реалізації цієї ідеї, оскільки там є велика актова зала на майже 500 осіб і багато опенспейсів.

"Адміністрація займатиме три поверхи. Якщо прикинути, то десь 8 тис. квадратних метрів на Адміністрацію на 650 осіб. Тобто це дуже комфортний показник", - сказав президенту архітектор Іван Юнаков.

Він також розповів, що там будуть замінені всі інженерні системи і встановлені системи енергоощадження, теплові насоси, системи рециркуляції повітря тощо.

Окрім того, архітектори запланували в новому офісі місце для коворкінгу, куди люди приходитимуть зі своїми ідеями, і матимуть змогу попрацювати з будь-якими спеціалістами, передбачено місце для кафе, а перед будівлею планується зробити фонтан зі спецефектами.

Також архітектори поінформували, що мають два варіанти розташування кабінету президента - з вікнами на Європейську площу і на Дніпро.

"Краще на Європейську площу, це символічно", - заявив Зеленський.

У відповідь на запитання одного із заступників голови АП, де громадяни зможуть реалізовувати своє конституційне право на протест, архітектори зазначили, що працюють над тим, щоб визначити місце, де протестувальники не блокуватимуть проїжджої частини.

Наприкінці презентації глава АП Андрій Богдан зазначив, що в АП знайшли таку концепцію, щоб "ні копійки не витрачати з державного бюджету".

Резюмуючи, Зеленський заявив, що після переїзду в нинішній будівлі Адміністрації можна буде розмістити "великий історичний музей".

Як повідомлялося, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової в Києві.

Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що перенесення АП з вулиці Банкової буде коштувати десятки мільйонів доларів.

24 травня заступник глави Адміністрації Президента Кирило Тимошенко заявив, що команда Зеленського планує переїзд в цьому році. 27 травня заступник глави Адміністрації Президента Юрій Костюк підтвердив, що Адміністрація Президента Зеленського не відмовилася від планів переїзду, тому що будівля на Банковій схожа на «суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного». А ще там завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi.

Співробітники Музею історії Києва повідомили у соцмережах, що Адміністрація Президента Зеленського хоче забрати собі «поверх Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю «Київські солісти», і звернулися до громадян із закликом захистити музей, бо іншої будівлі, пристосованої під зберігання майже 300 тис. експонатів в місті немає. До цього вони додали, що про плани виселення музею дізналися випадково, коли прийшли «люди з архітектурного бюро 33BY».