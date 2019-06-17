Цифрові рішення є пріоритетом розвитку України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України пріоритетом розвитку є цифрові рішення.

Про це він сказав на зустрічі у Парижі з керівництвом найбільшого у Європі стартап-інкубатора Station, повідомляється на сторінці Адміністрації Президента у Twitter.

«Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%», – сказав Зеленський.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент поспілкувався з українськими стартаперами та представниками ІТ-індустрії, а також ознайомився з презентацією французького проекту La French Tech, оглянув креативну зону стартап-інкубатора.

Він зазначив, що в Україні у сфері ІТ та у стартапах працює 150 тисяч осіб. «Ми розвиватимемося у цьому напрямі», – зауважив Президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Франції відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Маючи майже 1 тис. проектів із 50 країн світу, Station F є найбільшим стартап-комплексом у Європі.