Розпуск Ради: Зеленський заявив, що не хоче впливати на рішення КСУ
Про це Зеленський сказав під час візиту до Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Давайте подивимося, дочекаємося, рішення (Конституційного Суду — ред.), й так затягують, мені здається... Найголовніше — я не хочу впливати на український суд”, - сказав Зеленський.
На його переконання, президентський указ про розпуск Ради є законним.
"Мені здається, що рішення Конституційного Суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", - наголосив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду 18 червня продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, який розпочала 10 червня.
Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.
Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.