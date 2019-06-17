Розпуск Ради: Зеленський заявив, що не хоче впливати на рішення КСУ

Відповідаючи на запитання журналістів про рішення КСУ щодо розпуску Ради, президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче впливати на рішення Конституційного Суду.

Про це Зеленський сказав під час візиту до Франції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Давайте подивимося, дочекаємося, рішення (Конституційного Суду — ред.), й так затягують, мені здається... Найголовніше — я не хочу впливати на український суд”, - сказав Зеленський.

На його переконання, президентський указ про розпуск Ради є законним.

"Мені здається, що рішення Конституційного Суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду 18 червня продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, який розпочала 10 червня.

Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.