МЗС має розробити повноцінну стратегію співпраці з країнами-сусідами — Гопко

Новий керівник МЗС разом з Адміністрацією Президента має розробити повноцінну стратегію співпраці України з країнами-сусідами, яка має стати одним з пріоритетів зовнішньої політики.

Про це заявила Укрінформу в середу, 19 червня, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко, коментуючи реакцію МЗС на недавню політичну кризу в Молдові.

"Я дуже сподіваюсь, що після того, як МЗС нарешті отримає нового очільника, після того, як ми побачимо в Адміністрації Президента вже повний склад людей, які займатимуться зовнішньою політикою, коли завершиться цей перехідний період із незакритими кадровими питаннями, ми побачимо повноцінну стратегію співпраці з нашими сусідами. Крім вектора Україна-США і Україна-Брюссель, нам дуже важливо мати вектори Україна-Польща, Україна-Угорщина, Україна-Румунія, Україна-Молдова і так далі", - сказала Гопко.

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У цьому контексті вона нагадала, що спільний кордон з Молдовою становить понад тисячу кілометрів, Україна також бере участь у врегулюванні Придністровського конфлікту, а майже не кожний шостий громадянин Молдови є етнічним українцем. Водночас, на переконання Гопко, Україна приділяє мало уваги налагодженню більш міцних контактів з цією сусідньою країною.

"Скільки там було концертів українських співаків? Один? А подивіться, скільки там гастролює росіян - невилазно! Потрібно виділяти кошти на обмін інформацією, що українці більше знали про Молдову, а вони знали більше про нас. Це все треба робити. Потрібно змінювати підходи, щоб відносини з сусідами були частиною зовнішньополітичних пріоритетів", - переконана голова профільного комітету парламенту.