Судилищем у "справі Хізб ут-Тахрір" РФ перевіряє наші червоні лінії - Порошенко

“Сьогодні за результатами чергового судилища у РФ п'ять кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації. Ганебне рішення, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії”, - написав Порошенко.

Також він заявив, що “відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля. Крим – це Україна!”

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки в п'яти мусульманських сім'ях, після них були затримані п'ять кримських татар - Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов. Їх звинуватили в участі у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня минулого року стало відомо, що фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура та Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.