Іще один депутат вийшов із фракції БПП
Укрінформ
Народний депутат Дмитро Лубінець вийшов із складу фракції «Блок Петра Порошенка».
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, озвучуючи заяви, які надійшли до президії парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відповідно до частини 3-ї статті 60 Регламенту Верховної Ради та відповідно до заяви, що надійшла до Президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», - сказала Геращенко.
Нагадаємо, 6 червня фракцію БПП залишив народний депутат Олег Недава.