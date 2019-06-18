Іще один депутат вийшов із фракції БПП

«Відповідно до частини 3-ї статті 60 Регламенту Верховної Ради та відповідно до заяви, що надійшла до Президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», - сказала Геращенко.

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Нагадаємо, 6 червня фракцію БПП залишив народний депутат Олег Недава.