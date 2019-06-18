“Мінськ” створює рамки для збереження суверенітету України - Меркель

Санкції, введені проти Росії, можуть бути зняті лише після того, як буде повністю відновлена територіальна цілісність України.

Про це заявила федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Санкції лише тоді будуть зняті, коли буде прогрес у виконанні Мінська, коли буде відновлена територіальна цілісність. Що стосується Криму, то санкції також лише тоді можуть бути послаблені, коли півострів повернеться до України”, - сказала Меркель.

Глава уряду ФРН поінформувала, що під час зустрічі не йшлося про посилення санкції, але говорили про їх продовження. Це той шлях, який треба продовжувати на рівні Ради Європи, сказала вона. Меркель вважає важливим, що в ЄС є єдність з цього питання.

Також, сторони говорили про Мінський процес, який, на переконання Меркель, створює рамкові умови для зберігання територіальної цілісності держави Україна, її суверенітету та незалежності. “Поки прогресу в регіоні на сході немає”, констатувала вона.

Меркель пообіцяла докладати зусиль для продовження роботи в Мінському процесі та висловила задоволення відновленням роботи Тристоронньої контактної групи.

Також канцлер ФРН привітала намагання керівництва України покращити життя людей на сході держави. Разом з тим Меркель визнала, що в Україні склалися складні умови через дії Росії.

«Ми хочемо допомагати Україні, щоби вона просунулася в різних сферах», - підкреслила Меркель. Вона привітала кроки України щодо співпраці з МВФ, а також згадала і допомогу Берліна в проведенні реформи децентралізації.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Німеччині.