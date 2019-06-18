Зеленський запрошує на Донбас політиків ЄС, які агітують зняти санкції проти Росії
Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість у Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті й він має бути пройдений до самого кінця”, - зазначив Зеленський.
У цьому контексті він додав, що йому відомі заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій і відновлення ділової активності з Росією.
“Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір”, - наголосив глава Української держави.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).