Зеленський запрошує на Донбас політиків ЄС, які агітують зняти санкції проти Росії

Зеленський запрошує на Донбас політиків ЄС, які агітують зняти санкції проти Росії

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський назвав міжнародні санкції проти Російської Федерації єдиним безкровним шляхом повернення миру, а прихильників скасування санкцій закликав побувати на Донбасі.

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість у Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті й він має бути пройдений до самого кінця”, - зазначив Зеленський.

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У цьому контексті він додав, що йому відомі заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій і відновлення ділової активності з Росією.

“Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір”, - наголосив глава Української держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 червня перебуває з офіційним візитом у Берліні (Німеччина).

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