Зеленський зустрівся із Меркель
Фото, відео
Укрінформ
У Берліні почалася зустріч у формі робочого обіду канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського.
Перед цим пройшла офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями перед відомством канцлера ФРН.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.Зеленський зустрівся із Меркель / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ
Під час першої особистої зустрічі двох лідерів планується обговорити широке коло питань двостороннього співробітництва, просування реформ в України, а також міжнародної тематики.
Основним питанням, як передбачається, будуть питання мирного врегулювання на Донбасі, виконання Мінських угод, роботи в "нормандському форматі", проблема звільнення заручників і українських політв'язнів, незаконно утримуваних в Росії.