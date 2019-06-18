У Берліні почалася зустріч у формі робочого обіду канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського.

Перед цим пройшла офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями перед відомством канцлера ФРН.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зеленський зустрівся із Меркель / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

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Під час першої особистої зустрічі двох лідерів планується обговорити широке коло питань двостороннього співробітництва, просування реформ в України, а також міжнародної тематики.

Основним питанням, як передбачається, будуть питання мирного врегулювання на Донбасі, виконання Мінських угод, роботи в "нормандському форматі", проблема звільнення заручників і українських політв'язнів, незаконно утримуваних в Росії.