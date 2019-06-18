Раду просять терміново розглянути відставку Луценка і Клімкіна

Раду просять терміново розглянути відставку Луценка і Клімкіна

Укрінформ
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав народних депутатів розглянути цього пленарного тижня подання глави держави про звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Про це Стефанчук заявив під час засідання Погоджувальної ради парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже просимо насамперед парламент України знайти можливість на цьому пленарному тижня розглянути ті три подання, які внесені президентом України, - це про надання згоди на звільнення президентом Луценка Юрія Віталійовича з посади генерального прокурора України, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром закордонних справ», - сказав представник президента.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Також 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення генпрокурора Луценка.

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