Клімкін спростував своє призначення послом в Штатах

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому пропонували посаду посла України у США.

Про це Клімкін написав у Тwitter.

“Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати”, - написав міністр.

Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 червня 2019 р.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

6 червня Верховна Рада не підтримала звільнення Клімкіна.