Клімкін спростував своє призначення послом в Штатах
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував повідомлення, що йому пропонували посаду посла України у США.
Про це Клімкін написав у Тwitter.
“Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати”, - написав міністр.
Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 червня 2019 р.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.
6 червня Верховна Рада не підтримала звільнення Клімкіна.