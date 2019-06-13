Окупанти у Криму полюють на всіх незгодних з режимом РФ — Клімкін

Окупаційна російська влада в анексованому Криму тисне не тільки на громадян із проукраїнською позицією, а на всіх, не згодних з окупаційним режимом на півострові.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що відбувається в окупованому Криму. Ми сьогодні говорили про те, що ОБСЄ може зробити додатково, оскільки там таке полювання на всіх - не просто на тих, хто є проукраїнським, а на всіх, хто не згодний із російським окупаційним режимом, одночасно з масовим переселенням людей із Росії", - розповів Клімкін про результати перемовин зі словацьким колегою.

Він також додав, що ситуація в анексованому Криму нині "дуже-дуже складна".

Як повідомлялося, 11 червня міністерство закордонних справ України закликало світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію у зв’язку з новими масовими незаконними обшуками помешкань і затриманнями кримських татар.