Зеленського закликають скликати РНБО через продаж телеканалу ZIK

Зеленського закликають скликати РНБО через продаж телеканалу ZIK

Укрінформ
Депутатська фракція «Народного фронту» закликає президента Володимира Зеленського невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони через придбання телеканалу ZIK народним депутатом від "Опозиційного блоку" Тарасом Козаком.

Про це заявив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час засідання Погоджувальної ради, у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція "Народного фронту" звертається до Президента Володимира Зеленського із закликом невідкладно скликати засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика, навіть якщо його підтримка в суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українському Президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні», - сказав Бурбак.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne, купив ще й телеканал ZIK.

У зв'язку з цим ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися: зокрема, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський та головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.

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