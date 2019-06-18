Зеленського закликають скликати РНБО через продаж телеканалу ZIK

Депутатська фракція «Народного фронту» закликає президента Володимира Зеленського невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони через придбання телеканалу ZIK народним депутатом від "Опозиційного блоку" Тарасом Козаком.

Про це заявив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час засідання Погоджувальної ради, у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція "Народного фронту" звертається до Президента Володимира Зеленського із закликом невідкладно скликати засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика, навіть якщо його підтримка в суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українському Президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні», - сказав Бурбак.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne, купив ще й телеканал ZIK.

У зв'язку з цим ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися: зокрема, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський та головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.