Парубій висловив солідарність із працівниками ZIK, які звільнилися через зміну власника

Парубій висловив солідарність із працівниками ZIK, які звільнилися через зміну власника

Укрінформ
Андрій Парубій висловив солідарність із працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з цього медіа у зв’язку із придбанням каналу соратником Віктора Медведчука – народним депутатом від Опозиційного блоку Тарасом Козаком.

Про таку позицію спікер заявив під час відкриття Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього тижня ми з сумом дізналися, що кум Путіна став співвласником ще одного телеканалу – у руках проросійської маріонетки прямо чи опосередковано знаходиться вже кілька всеукраїнських каналів. І це викликає велику тривогу напевно в усіх українців, тому що в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямків атак на Україну. Я хочу висловити солідарність і підтримку цим журналістам і працівникам телеканалу ZIK, які звільнилися, щоб не стати інформаційною зброєю проти України в руках Кремля. Шануємо вашу позицію і принциповість», - зазначив Парубій.

Водночас голова ВР висловив переконання, що у зв'язку з цим державні органи влади повинні зробити певні висновки, бо «захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечними як окупація українських областей і окупація українського Криму».

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Як повідомляв Укрінформ, 14 червня 2019 року народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne купив ще й телеканал "Zik".

У зв'язку з цим ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися. Зокрема, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський та головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

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