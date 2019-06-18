Парубій висловив солідарність із працівниками ZIK, які звільнилися через зміну власника

Андрій Парубій висловив солідарність із працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з цього медіа у зв’язку із придбанням каналу соратником Віктора Медведчука – народним депутатом від Опозиційного блоку Тарасом Козаком.

Про таку позицію спікер заявив під час відкриття Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього тижня ми з сумом дізналися, що кум Путіна став співвласником ще одного телеканалу – у руках проросійської маріонетки прямо чи опосередковано знаходиться вже кілька всеукраїнських каналів. І це викликає велику тривогу напевно в усіх українців, тому що в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямків атак на Україну. Я хочу висловити солідарність і підтримку цим журналістам і працівникам телеканалу ZIK, які звільнилися, щоб не стати інформаційною зброєю проти України в руках Кремля. Шануємо вашу позицію і принциповість», - зазначив Парубій.

Водночас голова ВР висловив переконання, що у зв'язку з цим державні органи влади повинні зробити певні висновки, бо «захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечними як окупація українських областей і окупація українського Криму».

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня 2019 року народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne купив ще й телеканал "Zik".

У зв'язку з цим ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися. Зокрема, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський та головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.