Ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільняється через зміну власника
Про це пише Детектор медіа.
«Мій ЗІК закінчився. Звільняюся», - написала у Facebook Тетяна Вергелес.
«За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно», - заявила у своєму дописі Ольга Мовчан.
«Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, бо офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що цих домовленостей було дотримано. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція», - пише у Facebook Роман Недзельський.
«Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», - написав Вахтанг Кіпіані.
Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак. Тепер у медіаактиві Козака три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Він створює медіахолдинг «Новини», який очолить телепродюсер Олексій Семенов.