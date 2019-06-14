Ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільняється через зміну власника

Так, з каналу ZIK звільняються керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, закриває свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані, також про звільнення повідомила головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

Про це пише Детектор медіа.

«Мій ЗІК закінчився. Звільняюся», - написала у Facebook Тетяна Вергелес.

«За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно», - заявила у своєму дописі Ольга Мовчан.

«Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, бо офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що цих домовленостей було дотримано. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція», - пише у Facebook Роман Недзельський.

«Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», - написав Вахтанг Кіпіані.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак. Тепер у медіаактиві Козака три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Він створює медіахолдинг «Новини», який очолить телепродюсер Олексій Семенов.