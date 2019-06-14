Власник "112 Україна" та NewsOne купив іще й телеканал Zik

Народний депутат від Опозиційного блоку Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne купив ще й телеканал "Zik".

Про це повідомляється на сайті телеканалу "112 Україна" .

"14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, в медіа активі Козака тепер 3 канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - йдеться у повідомленні.

Козак у коментарі телеканалу зауважує, що купівля Zik є прагматичним кроком.

"Для мене придбання телеканалу "Zik" - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенні. Одержавши "Zik", я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів - робить їх менш витратними, і в той же момент створює їх більшу капіталізацію, як активу", - сказав він.

Козак зауважив, що три телеканали входять до його інформаційного медіахолдингу "Новини". Генеральним продюсером цього медіахолдингу Козак призначив Олексія Семенова, який за інформацією "Детектора медіа" у якості генерального продюсера працював над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів «112 Україна» (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на інформаційний Прямий канал.

На сайті телеканалу Zik поки немає повідомлень про нового власника.

До медіа-холдингу "ZIK" належать телеканал ZIK та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал ZIK вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року новим власником телеканалу NewsOne став народний депутат Тарас Козак, він також у грудні 2018 року придбав телеканал "112 Україна"

Тарас Козак родом зі Львова. В різний час працював на керівних посадах у Державній податковій інспекції Львова та Львівської області, в Західній регіональній митниці, а також заступником голови Державної митної служби України. З 2014 року - народний депутат України VIII скликання.