Україна попередила ЄС про ймовірність газової кризи на початку 2020 року - Зеркаль

Україна попередила країни-члени Євросоюзу про ймовірну газову кризу, яка може виникнути через відсутність договору про транзит газу через українську газотранспортну систему з Росією на початку 2020 року.

Про це в телефонному інтерв'ю Bloomberg повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

“Україна попередила європейські країни підготуватися до газової кризи на тлі скептицизму, що країна зможе узгодити з Росією новий контракт про транзит газу (через Україну до Європи— ред.) до закінчення поточного контракту”, - йдеться у повідомленні.

За словами Зеркаль, нині вірогідність того, що не буде нового контракту до 1 січня 2020 року, “дуже висока”.

“Поки Росія продовжує відкладати дату проведення переговорів щодо контракту (про транзит газу — ред.), похмурий сценарій газової кризи вартий того, щоб його серйозно розглянули”, - заявила вона.

Зеркаль додала, що саме з цього приводу Україна та ряд європейських країн нині накопичують запаси газу в своїх сховищах.

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Як відомо, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Росія не узгодила проведення тристоронніх переговорів щодо укладення нового контракту про транзит газу в ЄС через українську газотранспортну систему в травні, на червень переговори також не були узгоджені. Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко припускає, що РФ чекає рішення Данії щодо "Північного потоку-2", з якого буде зрозуміло, затримається його будівництво на півроку, чи він запрацює з 1 січня 2020 року, як і було заплановано.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина і РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія зараз відмовила Газпрому і вимагає від компанії, яка будує "Північний потік-2", провести оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який буде проходити в ексклюзивній економічній зоні Данії.