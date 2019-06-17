Берлін завжди готовий до роботи в "нормандському форматі" — Зайберт

Німецький уряд не ставить умов для проведення зустрічі на вищому рівні у "нормандському форматі", він завжди готовий до такої зустрічі.

Про це заявив представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми звичайно ж не будемо формулювати умови. Ми завжди готові», - сказав Зайберт.

Блок питань Мінських домовленостей, справи на сході України, за його словами, стануть «великою темою» в ході завтрашніх переговорів канцлера ФРН Ангели Меркель з Президентом України Володимиром Зеленським.

Речник Меркель повторив, що в Берліні бачать Мінські домовленості як «базис, на якому можна продовжувати роботу», і як єдину можливість для покращення ситуації на сході України. Він визнав, що ці домовленості, які складаються з 13 пунктів, не виконуються «по дуже багатьох», починаючи з неможливості встановити справжнє перемир'я. Зайберт також підкреслив, що сепаратисти як і раніше мають «чітку підтримку» з боку Росії, що сприяє продовженню конфлікту.

Офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар зі свого боку нагадала, що робота в "нормандському форматі" є багатосторонньою і триває постійно.

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Зайберт зауважив, що це буде перша особиста зустріч глави німецького уряду з новим українським лідером, перше знайомство. Він нагадав, що Меркель запросила Зеленського відвідати Берлін відразу після його обрання. Речник додав, що Меркель має намір підтвердити, що Німеччина стоїть на боці України в питанні проведення нею реформ у побудові демократичної держави.