Данилюк зустрівся з тимчасово повіреною у справах США

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це йдеться на сайті РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України та питання розширення двостороннього співробітництва зі США.

Серед пріоритетів у роботі РНБО України Секретар Ради назвав воєнну реформу, а також реформування ДК "Укроборонпром", постачання якісної зброї та техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ та розвідувальних органів", йдеться у повідомленні.

Торкаючись зовнішньополітичних викликів, які можуть загрожувати безпеці України, Данилюк заявив, що "РНБО України має стати майданчиком, що здатен оперативно реагувати на всі можливі проблеми".

Секретар Ради також акцентував на важливості активізації роботи "мінського формату".

У свою чергу, Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи, наголосила на важливості проведення прозорого міжнародного аудиту ДК "Укроборонпром", та запевнила у незмінності підтримки США України на геополітичній арені.

Фото: РНБО