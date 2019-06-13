Україна веде переговори у США про звільнення моряків та підтримку оборони

Делегація Комітету Верховної Ради України у закордонних справах проводить переговори з колегами у Конгресі США, в урядових установах з питань звільнення українських полонених з РФ, а також посилення підтримки України, в тому числі, у сферах безпеки й оборони.

Про це розповіла в кулуарах "Українських днів" у Конгресі США керівник української делегації Ганна Гопко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми сподіваємось, насамперед, на активну позицію (США – ред.) щодо звільнення українських громадян",- зауважила голова парламентського Комітету в закордонних справах.

Крім того, за її словами, обговорюється розмір підтримки України в бюджеті США на 2020 фінансовий рік, де йдеться про суму до $800 млн. "Ми сподіваємося, що матимемо зустрічі в Пентагоні, де ми зможемо говорити про збільшення допомоги", - зауважила народний депутат.

У цьому зв'язку вона нагадала, що в законопроекті США “Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності” йдеться про надання Україні протитанкових, протиракетних та інших видів озброєння, які допоможуть посилити нашу обороноздатність. Водночас, за її словами, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким ми можемо вести прямі закупівлі зброї, вже жодних обмежень немає.

"Тут треба говорити про спільні проекти зі США, де ми можемо залучати американські інвестиції, відновити нашу оборонну промисловість і взагалі стати лідером серед країн пострадянського простору. Нам потрібно вдосконалюватися і займати свою нішу", - зазначила у цьому зв'язку український законодавець.

Ще одним питанням для обговорень української делегації в Вашингтоні стало залучення американських інвестицій в енергетичний сектор України. "Нам необхідно збільшувати власний видобуток газу, враховуючи досвід американських компаній. Для нас додаткові американські інвестиції - це додатковий політичний захист", - підкреслила Ганна Гопко.