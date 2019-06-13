США стали більше довіряти Україні – посол Чалий

Рівень довіри до України з боку Сполучених Штатів змінився за останні п'ять років, оскільки Київ довів, що є надійним партнером, зокрема в оборонній сфері.

Таке переконання висловив у кулуарах "Українських днів" у Конгресі США посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюсь, що та позиція (США – ред.), яка була достатньо обережною у 2014 році, за ці роки змінилася і ми довели, що Україна – партнер надійний, що вся зброя, яка надається Україні, уникає корупційних ризиків, що ми можемо зберігати цю зброю надійно від потрапляння до ворога",- зауважив дипломат.

За його словами, це дає змогу ефективно реалізувати політичні зусилля, зокрема щодо отримання Україною статусу головного союзника США поза НАТО, передбаченого в одному з останніх законопроектів, внесених на розгляд Конгресу.

Водночас, український посол не назвав конкретних термінів, коли цей законопроект може бути ухвалений. За його словами, остаточний результат "залежить від спільних зусиль", у тому числі від переговорів, які зараз проводить делегація Комітету Верховної Ради у закордонних справах на зустрічах у Конгресі США.

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Крім того, як зазначив посол, українська сторона обговорює питання енергетичної безпеки, взаємодії у сфері оборони, нових економічних проектів. "Посольство багато працювало над тим, щоби підготувати ці великі проекти, і зараз така можливість є", - підкреслив Чалий.

Він підкреслив у цьому зв'язку, що важливо "задіяти український потенціал максимально і отримати додаткові ресурси".