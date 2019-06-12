Берлін бачить шанс для рестарту “нормандських” переговорів

У Берліні все ще чекають реакції Москви на мирні пропозиції нового Президента України та сподіваються на відновлення переговорів у “нормандському форматі” на вищому рівні ближчим часом.

Про це сказав керівник робочого штабу “Україна” в МЗС ФРН Андреас Протманн, виступаючи в Берліні у вівторок на конференції “Україна в виборчому році 2019”, організованій Інститутом європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сподіваємося, що зараз буде шанс для рестарту. Хоча перші сигнали з Москві не є дуже обнадійливими, але ми сподіваємося, що Росія подумає двічі та повернеться за стіл переговорів. Ми дійсно сподіваємося, що зустрічі в Нормандському форматі відновляться незабаром", - сказав дипломат.

Він визнав, що кроки України останнього часу, які спрямовані на пошуки миру, є поки односторонніми, і “було би добре, якби Росія в якісь момент відреагувала”. Німеччина зі свого боку готова допомагати, зокрема, розмовляючи з РФ. При цьому дипломат не погодився із закидом, що Захід тисне на Україну та штовхає її до “компромісів”, оскільки дуже добре розуміє, що “компроміси” можуть вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Протманн згадав нещодавній візит міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса разом з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном до Києва, який охарактеризував як “сильний сигнал” німецько-французької кооперації, спільної підтримки, сигналом новому Президенту Володимиру Зеленському щодо підтримки його зусиль зі створення миру. Саму зустріч двох голів МЗС з Зеленським Протманн назвав "дуже доброю та дуже оптимістичною".

У Берліні та Парижі вітають те, що Зеленський хоче створити мир на сході, що це є одним з пріоритетів його політики, його відданість Мінському процесу та Нормандському формату. “Німеччина та Франція будуть продовжувати надавати підтримку цим зусиллям”, - заявив Протманн.

"Процес має бути перезапущений новою командою. Ми можемо стверджувати, що буде продовження дуже тісного нашого контакту з колегами в Кієві", - запевнив представник німецького зовнішньополітичного відомства.

Він також підкреслив, що дві держави продовжать зусилля зі звільнення українських моряків (з родичами яких Маас і Ле Дріан зустрічалися в Києві).