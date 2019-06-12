Парламент має підтримати вибір Зеленського щодо глави МЗС - віце-прем'єр

"Я вважаю, що парламентарі мали б підтримати вибір нового президента для того, щоб він міг провадити зовнішню політику із залученням міністра закордонних справ. Це має бути просто конструктивний підхід усіх сторін", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона нагадала, що парламент розпочав обговорення поправок до Виборчого кодексу, і "це забере якийсь час", тому "треба розуміти, коли буде можливість голосувати" кадрові подання Президента.

"Але в будь-якому випадку чинний міністр закордонних справ є легітимним", - зазначила віце-прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”. Увечері 11 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав депутатів підтримати його відставку.