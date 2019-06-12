Климпуш-Цинцадзе: Спочатку виконання Угоди про асоціацію, потім - вступ до ЄС

"Що стосується вступу в ЄС, ми чітко заявляємо про те, що із завершенням виконання Угоди про асоціацію ми вважаємо реалістичним розпочати перемовини про кандидатство і про членство України в Європейському Союзі. Я вважаю, що це реалістичний сценарій таких подій", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона зауважила, що для виконання Україною Угоди про асоціацію потрібна ефективна взаємодія між Верховною Радою, урядом і Президентом.

"Якщо якась ланка на цьому шляху проявляє слабкість або неконструктивність, то кожний день затримує наш рух до Європейського Союзу і до Північноатлантичного альянсу також", - акцентувала віце-прем'єр.

У цьому контексті вона нагадала, що парламент нещодавно ухвалив "абсолютно безпрецедентний документ" - Енергетичний додаток до Угоди про асоціацію.

"Тепер для нас важливо, щоб не тільки парламент і уряд зробили свою роботу, а щоб це якось прозвучало і було закріплено на наступному саміті (Україна - ЄС, який відбудеться 8 липня - ред.), щоб все ж таки Президент Зеленський підписав цей ухвалений закон, і ми могли рухатися далі", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також акцентувала на необхідності виконання кожним міністерством своїх зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію.

"Координаційна функція надважлива, мені доводилося просувати велику кількість процесів, але якщо немає інституційної спроможності в окремих міністерствах, то завдання ускладнюється", - констатувала віце-прем'єр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook написав, що для вступу України в ЄС як мінімум через 10 років переговори про вступ слід починати "буквально завтра".