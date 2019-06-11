Зеленський скасував укази Порошенка про призначення до Вищої ради правосуддя

У новому конкурсному відборі на посаду судді Європейського суду з прав людини, який оголосив Президент України Володимир Зеленський, спрощено умови для кандидатів.

Про це розповів заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наприкінці каденції Президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору двох членів ВРП. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії, завершення відбору, Порошенко призначив усупереч закону про Вищу раду правосуддя двох членів ВРП. Сьогодні справедливість було відновлено і президент підписав указ про скасування таких рішень колишнього президента про призначення двох членів ВРП”, - сказав Рябошапка.

Він також підкреслив, що оголошено новий конкурсний добір на посади двох членів ВРП.

Крім того, заступник глави АП зауважив, що глава держави оголосив новий конкурсний відбір на відбір кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

“Наприкінці каденції колишнього президента Петра Порошенка було оголошено конкурс (на посаду судді ЄСПЛ — ред.), протягом якого було визначено надзвичайно короткий строк для подання документів. Це було всього-на-всього 5 робочих днів. Багато скарг від людей, що вони не встигали подати документи. Цей конкурс був заблокований у судах”, -- пояснив Рябошапка.

Він проінформував, що оголошено новий конкурс на посаду судді ЄСПЛ, у якому було спрощено умови, та закликав усіх бажаючих, хто відповідає вимогам конкурсу, подавати документи.

Раніше Президент України Володимир Зеленський скасував укази п'ятого Президента Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка. На сайті глави держави у вівторок оприлюднено відповідні укази президента №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів президента України від 13 травня 2019 року №217 і №218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя".

У двох скасованих президентських указах йшлося про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Крім того, Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України, а також утворив комісію для проведення конкурсу та затвердив її персональний склад.