Представник Президента у КСУ: Рішення про розпуск Ради мають оголосити до 29 червня

Представник Президента у КСУ: Рішення про розпуск Ради мають оголосити до 29 червня

Укрінформ
Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський не допускає можливості визнання указу Президента про розпуск Верховної Ради 8-го скликання таким, що не відповідає Основному закону.

Про це він сказав у коментарі журналістам у Конституційному Суді, який розпочав розгляд подання народних депутатів щодо неконституційності згаданого указу Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не допускаємо можливості визнання указу Президента неконституційним. Таких підстав не має», - сказав Веніславський.

За його словами, парламентська більшість припинила свою діяльність 29 березня 2016 року після виходу з коаліції фракції Радикальної партії, і відтоді коаліція замість необхідних 226 голосів налічувала лише 216.

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Представник Президента також зазначив, що оскільки КС визнав розгляд цього подання невідкладним, рішення у справі має бути оголошене не пізніше 29 червня.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок о 10 годині Велика палата КС розпочала розгляд справи щодо відповідності Конституції указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів».

Справу слухатимуть у формі усного провадження.

Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний суд України» Велика палата КС визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

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