Україна vs Росія: у третейському суді в Гаазі почалися слухання

Слухання у Постійній палаті третейського суду в Гаазі за позовом України щодо порушення Росією права прибережної держави почалися о 10-й ранку за місцевим часом.

Сьогодні виступає Україна, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Це спір про порушення Росією прав України за КОМП (Конвенції ООН з морського права) у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. На порушення численних положень КОМП та без будь-яких юридичних на те підстав Росія протиправно збудувала міст через міжнародну протоку. Росія утискає судна усіх країн, що прямують до українських портів чи з них. Росія розкрадає наші енергоресурси в межах наших прав на морських просторах. Росія не пускає наших рибалок у води, в яких вони завжди ловили рибу. Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії”, - сказала Зеркаль під час свого виступу.

За її словами, Росія вирішила, “на свій власний розсуд, що справа України стосується якихось інших питань”. Вона наголосила, що у справі, на думку Росії, йдеться про суверенітет Криму. Проте це не так.

“У нас, як і в решти світу. не виникає жодних сумнівів щодо того, що Крим – це Україна. Це закріплено в Конституції України і поважається міжнародним співтовариством. Росія також визнала суверенітет України над Кримом, в тому числі у юридично-обов’язкових договорах. Росія не може просто так з’являтись у цьому арбітражному трибуналі та намагатись «п’яте через десяте» оспорити його юрисдикцію”, - наголосила Зеркаль.

Слухання триватимуть до вечора. В понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком, завтра в слуханнях оголошено перерву. Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня - Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН, в якому у п'ятницю, 7 червня, закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.