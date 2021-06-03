РФ залучила Азарова, Царьова та Олійника ширити в ООН фейки про події на Майдані

Росія в ООН залучила експрем’єр-міністра України Миколу Азарова, колишніх депутатів ВР від Партії регіонів Олега Царьова та Володимира Олійника для поширення фальшивих наративів про Революцію гідності.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку російське представництво при ООН організувало в середу неофіційний онлайн-захід із залученням членів Ради Безпеки під назвою «Обставини Майдану та наслідки для Донбасу». Колишні посадовці, які переховуються в Росії від українських правоохоронних органів, виступили як «свідки».

Під час заходу Азаров звинуватив країни ЄС та США у нібито «координації» дій протестувальників. За його твердженнями, побиття студентів правоохоронцями, з якого розпочався Майдан, не було, а всі вбивства в січні-лютому 2014 року були організовані самими демонстрантами. Він також заявив, що Янукович на момент ухвалення рішення Верховною Радою про його самоусунення від влади, нібито перебував в Україні й продовжував виконувати обов’язки Президента України.

Відповідно до «свідчень» Царьова, Майданом керували «американські інструктори».

Своєю чергою Олійник заявив, що нині Україна нібито перебуває під контролем націоналістів і «зовнішнім управлінням» Великої сімки, а Захід робить усе, щоб економіка України «не розвивалися», забороняє православ’я і створює в Україні проєкт «анти-Росія».

У відповідь на ці заяви країни Заходу в Радбезі ООН та окремі держави, що приєдналися до відповідної заяви, розцінили організований Росією захід як спробу «вкотре просунути фальшивий наратив про Україну» для «спотворення істини та приховування шкідливої діяльності Росії».

«Росія запросила ораторів, проти яких держави-члени ООН запровадили санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, - ідеться в заяві. – Фальшиві наративи Росії про Україну є частиною кампанії дезінформації».

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У ході Революції гідності 2014 року українці здійснили своє право на мирні зібрання, виявили прагнення до успішної, демократичної та мирної України та відкинули вплив Москви, зазначають автори документа.

«У відповідь Росія нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим і розв'язавши конфлікт на сході України, який триває досі. Росія є стороною конфлікту, а не посередником», - підкреслюють вони.

Відповідно до заяви, країни Заходу в РБ повністю підтримують євроатлантичні устремління українського народу і продовжують працювати з урядом України, щоб допомогти йому виконати вимоги Революції гідності в умовах російської агресії. А також підтверджують рішучу прихильність суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Автори заяви закликають Росію негайно припинити агресію проти України й покласти край окупації Криму та кричущим порушенням прав людини в Криму. «Ми закликаємо Росію виконати мінські зобов'язання, включаючи негайне і всеосяжне припинення вогню та виведення свого військового персоналу» з території України, ідеться в документі.

Заяву підписали Австралія, Албанія, Канада, Мікронезія, Грузія, Коста-Рика, Маршаллові Острови, Молдова, Нова Зеландія, Україна, Великобританія та США.