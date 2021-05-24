Реактивний ранець «Дедал» («Daedalus»). Інфографіка

Загальні характеристики:

Виробник: компанія “Gravity Industries” (Велика Британія)

Дальність польоту: 3700 м

Висота: 1800 м.

Вага апарату: 30 кг

Швидкість: 137 км/год

Час польоту: 10 хвилин

Ціна: $475 тис.; поспішайте - у продаж виставлено лише дев’ять екземплярів!

Технічні характеристики:

Система управління: повна векторизація

Кількість турбін: 5 - одна на кожному передпліччі, одна на кожному боці та одна на спині користувача

Потужність: 1050 кінських сил; як у “Ferrari” FXX K із 6,3-літровим двигуном V12

Загальна тяга: 50 кН

Пальне: 20 літрів авіаційного керосину, два заплічні баки

Засоби зв’язку: Wi-Fi із ЦУПом.

Детальнішу публікацію про це технічне диво шукайте у найближчих випусках “Укрінформу”.

Олександр Рудяченко, Ігор Любшин