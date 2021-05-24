Реактивний ранець «Дедал» («Daedalus»). Інфографіка
Загальні характеристики:
Виробник: компанія “Gravity Industries” (Велика Британія)
Дальність польоту: 3700 м
Висота: 1800 м.
Вага апарату: 30 кг
Швидкість: 137 км/год
Час польоту: 10 хвилин
Ціна: $475 тис.; поспішайте - у продаж виставлено лише дев’ять екземплярів!
Технічні характеристики:
Система управління: повна векторизація
Кількість турбін: 5 - одна на кожному передпліччі, одна на кожному боці та одна на спині користувача
Потужність: 1050 кінських сил; як у “Ferrari” FXX K із 6,3-літровим двигуном V12
Загальна тяга: 50 кН
Пальне: 20 літрів авіаційного керосину, два заплічні баки
Засоби зв’язку: Wi-Fi із ЦУПом.
Детальнішу публікацію про це технічне диво шукайте у найближчих випусках “Укрінформу”.
Олександр Рудяченко, Ігор Любшин