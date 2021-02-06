Найцікавіші виставки, які варто відвідати. Інфографіка

У Києві щорічно проходять численні міжнародні виставки, на яких компанії презентують новітні науково-технічні розробки, авторські та дизайнерські вироби, а також проводять семінари, майстер-класи та консультації.

Укрінформ підготував добірку цікавих виставок, які варто відвідати в лютому та березні 2021 року.

AgroAnimalShow

Міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва спрямована на просування сучасних технологій в галузі тваринництва. Також на виставці пропонується великий спектр техніки та обладнання, новітні науково-технічні розробки для господарств різних форм власності та розмірів, що професіонально займаються виробництвом тваринницької продукції.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 16-18 лютого 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: www.animal-show.kiev.ua

ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - 2021

Міжнародна виставка інноваційних рішень у зерновому господарстві – агропромислова виставка, яка спрямована на просування інноваційних рішень на різних стадіях виробництва, зберігання, переробки та транспортування зернових, бобових, круп’яних та олійних культур. Виставка об’єднує провідних постачальників обладнання, дилерів та представників виробничого сектору як зернового ринку України, так і компанії міжнародного формату.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 16-18 лютого 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: www.grainexpo.com.ua

Фрукти. Овочі. Логістика

Міжнародна виставка промислового овочівництва, садівництва та виноградарства поєднує всіх учасників українського плодоовочевого бізнесу для вирішення проблем, які виникають на всіх ланках плодоовочевого бізнесу «від поля і саду до споживача». Поруч з традиційними напрямками овочівництва та садівництва, будуть присутні зовсім нові для українських виробників технології та зразки нової техніки.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 16-18 лютого 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: www.freshexpo.kiev.ua

Продуктивне бджільництво 2021

Міжнародна виставка виробників обладнання та інвентарю для галузі бджільництва. На виставці представлені кормові добавки, технологічні лінії для переробки бджоло продукції, транспорт та спецтехніка, тощо.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 16-18 лютого 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: https://www.bee-expo.kiev.ua/

KIFF — КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕБЛЕВИЙ ФОРУМ 2021

Міжнародний форум виробників і постачальників меблів (визнаний UFI) об’єднує дистриб’юторів, декораторів, дизайнерів і архітекторів, оптових і роздрібних покупців, операторів сектора HoReCa, власників меблевих салонів і всіх шанувальників вишуканого і сучасного інтер’єру.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 3-6 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://kiff.kiev.ua/

MTKT Innovation - 2021

Міжнародна виставка матеріалів для виробництва, декору та оздоблення меблів, фурнітури, механізмів і комплектуючих. На виставці учасники представлять ультрасучасні матеріали з унікальними властивостями поряд зі звичними натуральними матеріалами такими, як дерево і шпон екзотичних порід, природний камінь, скло та ін. Це дозволить дизайнерам і архітекторам, виробникам меблів, мати невичерпне джерело ідей і можливостей.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 03-06 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: https://www.mtkt.kiev.ua/

ALLTEX – Business. Production. Fashion

Міжнародна виставка текстильної сфери. На виставці будуть представлені тканини, нитки, фурнітура, обладнання, дизайнерський одяг, текстиль, профільні послуги та навчання.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати запрошення.

Дата: 03-06 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://alltex-expo.com.ua/

HANDMADE-Expо

Міжнародна оптово-роздрібна виставка. На виставці представлені експозиції авторських та дизайнерських виробів, які створені майстрами для яких виставка це реальна можливість демонстрації і продажу своїх робіт поціновувачам ексклюзивних речей, представникам сувенірного бізнесу, інтернет-майданчиків і роздрібних магазинів. Також молоді компанії презентують свої новинки, проведуть семінари, майстер-класи та консультації.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати запрошення.

Дата: 03-06 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://handmade-expo.com.ua/

Промисловий холод 2021

Міжнародна виставка технологій промислового холодопостачання, кондиціонування та вентиляції. На виставці будуть представлені компресори та компресорно-конденсаторні агрегати, холодильні камери, холодильно-морозильні склади, дилери, льодогенератори, тощо.

Щоб відвідати виставку безкоштовно необхідно зареєструватися онлайн та отримати запрошення відвідувача.

Дата: 16-18 березня 2021 року

Адреса: Київська область, вул. Амстердамська, 1 (КиївЕкспоПлаза, метро Житомирська, безкоштовний трансфер)

Сайт: https://promholod.euroindex.ua/

InterBuildExpo

Міжнародна торговельна виставка будівельних матеріалів і технологій (визнана UFI). Тематичні розділи виставки: інтер’єр, декор, світло, фасади, покрівля, ізоляція, двері та фурнітура, тощо. Загалом учасники та відвідувачі виставки отримують найактуальнішу інформацію щодо інновацій у виробництві будівельних матеріалів, а також знайомляться з передовими технологіями і послугами галузі.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 17-19 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: www.buildexpo.kiev.ua

Smart Building 2021

Міжнародна професійна виставка на якій демонструються світові і українські досягнення в області інтелектуальних систем і автоматизації, енергоефективності і smart-рішення для створення «Розумного будинку» і «Розумного міста».

Дата: 24-25 березня 2021 року

Адреса: Київ, проспект Перемоги, 40б

Сайт: https://smart-building.monet.kiev.ua/

PRO BEAUTY EXPO

Конгрес індустрії краси. Виставка ділиться на кілька тематичних напрямків: естетична медицина, косметика і косметологія; перманентний макіяж, татуаж, пірсинг; перукарські засоби та обладнання для салонів краси та нігтьовий сервіс, спеціалізована продукція, тощо.

Щоб відвідати виставку треба заповнити електронну анкету на сайті виставки та отримати безкоштовне запрошення.

Дата: 24-26 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://beautyexpo.com.ua/uk-UA/

CLEANEXPO UKRAINE

Виставка професійного клінінгу для готелів, SPA, санаторіїв, медичних закладів, салонів краси, фітнес-центрів.

Щоб отримати електронний бедж безкоштовно, потрібно зареєструватися e-mail та отримати промокод та використати його при реєстрації. Без промокода вартість – 60 грн.

Дата: 24-26 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://cleanexpo.com.ua/uk-UA/

UITT: УКРАЇНА – ПОДОРОЖІ ТА ТУРИЗМ

Міжнародна туристична виставка - традиційне щорічне місце зустрічі міжнародних туристичних організацій, туристичних операторів і турагентств, національних і регіональних туристичних комітетів, представників держструктур, авіа, готелів, перевізників та медіа.

Щоб отримати електронний бедж безкоштовно, потрібно зареєструватися e-mail та отримати промокод та використати його при реєстрації. Бейдж іменний, тому дійсний лише за наявності візитівки та документу, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення).

Дата: 24-26 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/

INTERNATIONAL DENTAL FORUM

Міжнародна виставка cтоматологічного обладнання та технологій представить новації, тренди, лайфхаки, конференції, семінари, майстер-класи. Також можна спробувати новинки, придбати необхідні стоматологічні інструменти, витратні матеріали, обладнання.

Щоб відвідати виставку безкоштовно необхідно зареєструватися онлайн та отримати електронний квиток відвідувача.

Дата: 24-26 березня 2021 року

Адреса: Київ, Броварський пр-т, 15 (метро Лівобережна)

Сайт: http://dentalforum.com.ua/

Увага!

Правила відвідування виставки: взяти з собою маску для обличчя, одноразові рукавички, дезінфікуючий засіб, пляшку води, дотримуватися дистанції 1,5 метра та не торкатися до обличчя і маски.