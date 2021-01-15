Корисні властивості горобини звичайної та чорноплідної. Інфографіка
Плоди горобини звичайної та чорноплідної приймають при авітамінозі, для нормалізації кров’яного тиску, а також для боротьбі з багатьма іншими хворобами.
Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості горобини звичайної та чорноплідної.
Горобина звичайна — дерево родини Розових, заввишки 3-20 м. Листки зверху — матово-зелені, знизу — сизі. Квітки білі. Плоди кулясті, яскраво-червоні або жовтувато-червоні. Цвіте у травні, плоди достигають у вересні. Поширена майже по всій Україні. Плоди збирають до настання приморозків.
Основні діючі речовини. Плоди горобини — полівітамінна сировина. Вони містять фенольні сполуки (катехіни, антоціани, флавоноли), каротин, фолієву кислоту, вітаміни С (40-100 мг %), В1 В2, Р, К, Е, органічні кислоти (яблучна, винна, янтарна, щавлева, сорбінова, парасорбінова), цукри, спирт сорбіт, пектинові й дубильні речовини, мінеральні солі тощо. В листках знайдено значну кількість вітаміну С (200-220 мг %), каротиноїди й фенольні сполуки, а у квітках — кверцетин3-глюкозид і кверцетин-3-софорозид.
З лікувальною метою використовують зрілі плоди. В народній медицині використовують квітки, листя та кору.
Споживають плоди у свіжому та сушеному вигляді, у вигляді соків, відварів, настойок, сиропу, вітамінних чаїв.
Корисні та лікувальні властивості
Плоди горобини використовують:
- як полівітамінний засіб при гіпо- та авітамінозах;
- вони мають в'яжучу, послаблювальну, сечогінну, жовчогінну, потогінну, репаративну, кровоспинну та капіляро-зміцнювальну дію;
- зменшують кількість холестерину в крові й жирів у печінці, що робить їх корисними при ожирінні.
Настій, відвар, сік плодів вживають при розладах травлення, гепатиті, гепатохолециститі, при каменях у нирках і сечовому міхурі, при атонії товстої й тонкої кишок, при дизентерії, геморої, маткових кровотечах.
Свіжі плоди горобини корисно вживати при атеросклерозі, гіпертонії та нирковокам'яній хворобі.
Крім того:
настій молодих гілок вживають при туберкульозі шкіри;
чай з листя при нирковокам'яній і жовчнокам'яній хворобах, а також при інших хворобах печінки.
відвар кори — на початковій стадії атеросклерозу судин і при склерозі судин головного мозку.
Препарати з квіток рослини мають сечогінні та послаблювальні властивості.
Протипоказання. не можна вживати плоди при тромбофлебіті й схильності до нього, а також при індивідуальній непереносності біологічно активних речовин, що містяться у них.
Горобина чорноплідна
Горобина чорноплідна (аронія чорноплідна) — листопадний густий кущ, рідше дерево родини Розових, до 4 м заввишки. Листки зверху темно-зелені, знизу — світліші. Квітки білі або рожеві. Плоди — кулясті, чорні, соковиті. Цвіте у травні — червні. Плоди достигають у серпні — вересні. Збирають у вересні — жовтні. Походить з Північної Америки. На території України вирощують як плодову, лікарську й декоративну рослину.
Основні діючі речовини: плоди містять фенольні сполуки (флавоноїди і фенолокислоти), пектинові речовини, цукри, фенолкарбонові кислоти, фолієву кислоту, рибофлавін, нікотинову кислоту, токоферол, аскорбінову кислоту та мікроелементи (йод 100 г, молібден, марганець, мідь, бор, кобальт тощо).
Споживають у свіжому або сушеному вигляді. Роблять соки, відвари.
Корисні та лікувальні властивості. Рослина має гіпотензивні, спазмолітичні, протизапальні, капіляро-зміцнювальні, сечогінні й жовчогінні властивості.
Плоди або сік з них застосовують у комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.
Ефективна горобина чорноплідна при цукровому діабеті, гломерулонефриті, променевих ураженнях і алергічних станах, при порушеннях, зумовлених застосуванням антикоагулянтів.
Листя горобини містить речовини, які мають здатність поліпшувати роботу печінки, сприяти утворенню й відтоку жовчі.
Речовини плодів входять до складу препарату Аромелін та мазі з аронієвою олією, яка виявляє ранозагоювальну і адсорбівну дію.
Протипоказання. виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит та тромбози, тромбофлебіти, підвищена здатність крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія, індивідуальна непереносність.