Опитування Зеленського: більшість українців підтримують скорочення ВР до 300 депутатів

Опитування Зеленського: більшість українців підтримують скорочення ВР до 300 депутатів

Укрінформ
Більшість громадян України підтримують ідею скорочення чисельності народних депутатів до 300 замість 450.

Про це свідчать дані загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” за результатами обробки 74% анкет, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу у Фейсбуці.

Так, цю ідею підтримають 89,60% респондентів, проти — 7,12%.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах українцям було запропоновано відповісти на п’ять питань від Президента.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

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Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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