Понад 80% українців підтримують ідею довічного ув’язнення за корупцію — опитування Президента

Понад 80% опитаних українців підтримують ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Про це свідчать дані загальноукраїнського опитування «5 питань від Президента» за результатами обробки 74% анкет, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії «Слуга народу» у Фейсбуці.

Так, цю ідею попередньо підтримують 82,97% респондентів, не підтримують — 13,87%.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах українцям було запропоновано відповісти на п’ять запитань від Президента.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонували дати відповідь на запитання, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.