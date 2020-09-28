Що і куди експортує Україна. Інфографіка

В першій половині 2020 року товарообіг України з країнами світу становив $55,48 млрд. Укрінформ вирішив пригадати в які країни найбільше експортує Україна і які саме товари.

ТОП найбільших країн-партнерів в експорті товарів з України (за 5 місяців 2020 року)

Європейський Союз (28) - $ 7 369,4 млн.дол (37,7%)

Китай - $ 2 384,7 млн.дол (12,2%)

Російська Федерація - $ 1 090,5 млн.дол (5,6%)

Туреччина - 1 029,2 млн.дол (5,3%)

Єгипет - 922,3 млн.дол (4,7%)

Індія - 656,4 млн.дол (3,4%)

Білорусь - 543,2 млн.дол (2,8%)

США - 348,2 млн.дол (1,8%)

Саудівська Аравія - 279,3 млн.дол (1,4%)

Республіка Корея - 247,1 млн.дол (1,3%)

Об’єднані Арабські Емірати - 228,1 млн.дол (1,2%)

Товари, які експортують з України (за 5 місяців 2020 року)

Продукція АПК та харчової промисловості - $ 9 070,5 млн (46.4%)

Продукція металургійного комплексу - $ 3 830,8 млн (19.6%)

Продукція машинобудування - $ 2 011,1 млн (10.3%)

Мінеральні продукти - $ 1 993,0 млн (10.2%)

Продукція хімічної промисловості - $ 1 008,5 млн (5.2%)

Деревина та паперова маса - $ 696,6 млн (3.6%)

Різні промислові товари - $ 505,9 млн (2.6%)

Продукція легкої промисловості - $ 413,0 млн (2.1%)

Країни, до яких найбільше зріс експорт товарів з України (млн.дол) (за 5 місяців 2020 року)

Китай +1 097,2

Республіка Корея +122,3

Ємен +48,4

Домініканська Республіка +34,2

Іран (Ісламська Республіка) +29,8

Катар +29,6

Кенія +29,4

Йорданія +22,7

Судан +22,5

В’єтнам +20,2

Ірак +19,6

Пакистан +18,3

Узбекистан +15,7

Бангладеш +15,3

Марокко +14,9

Товари з України, експорт яких зріс (за 5 місяців 2020 року)

Олія соняшникова – 215.6 млн.дол

Електроенергія – 29.8 млн.дол

Електричні водонагрівачі акумулювальні – 15.4 млн.дол

Частини до залізничних локомотивів – 14.0 млн.дол

Електрообладнання звукове – 13.0 млн.дол

Соєві боби – 11.4 млн.дол

Бутлі та інші ємності, скляні – 11.4 млн.дол

Добрива азотні – 11.3 млн.дол

Ячмінь – 11.0 млн.дол

Прокат плоский, плакований – 8.2 млн.дол

Дріт з інших легованих сталей – 7.5 млн.дол

Труби порожнисті, безшовні – 7.2 млн.дол

Сировина хутрова – 6.9 млн.дол

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби – 6.3 млн.дол

Обладнання для сортування, просіювання, змішування мінеральних копалин – 6.3 млн.дол