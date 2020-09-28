Що і куди експортує Україна. Інфографіка
В першій половині 2020 року товарообіг України з країнами світу становив $55,48 млрд. Укрінформ вирішив пригадати в які країни найбільше експортує Україна і які саме товари.
ТОП найбільших країн-партнерів в експорті товарів з України (за 5 місяців 2020 року)
Європейський Союз (28) - $ 7 369,4 млн.дол (37,7%)
Китай - $ 2 384,7 млн.дол (12,2%)
Російська Федерація - $ 1 090,5 млн.дол (5,6%)
Туреччина - 1 029,2 млн.дол (5,3%)
Єгипет - 922,3 млн.дол (4,7%)
Індія - 656,4 млн.дол (3,4%)
Білорусь - 543,2 млн.дол (2,8%)
США - 348,2 млн.дол (1,8%)
Саудівська Аравія - 279,3 млн.дол (1,4%)
Республіка Корея - 247,1 млн.дол (1,3%)
Об’єднані Арабські Емірати - 228,1 млн.дол (1,2%)
Товари, які експортують з України (за 5 місяців 2020 року)
Продукція АПК та харчової промисловості - $ 9 070,5 млн (46.4%)
Продукція металургійного комплексу - $ 3 830,8 млн (19.6%)
Продукція машинобудування - $ 2 011,1 млн (10.3%)
Мінеральні продукти - $ 1 993,0 млн (10.2%)
Продукція хімічної промисловості - $ 1 008,5 млн (5.2%)
Деревина та паперова маса - $ 696,6 млн (3.6%)
Різні промислові товари - $ 505,9 млн (2.6%)
Продукція легкої промисловості - $ 413,0 млн (2.1%)
Країни, до яких найбільше зріс експорт товарів з України (млн.дол) (за 5 місяців 2020 року)
Китай +1 097,2
Республіка Корея +122,3
Ємен +48,4
Домініканська Республіка +34,2
Іран (Ісламська Республіка) +29,8
Катар +29,6
Кенія +29,4
Йорданія +22,7
Судан +22,5
В’єтнам +20,2
Ірак +19,6
Пакистан +18,3
Узбекистан +15,7
Бангладеш +15,3
Марокко +14,9
Товари з України, експорт яких зріс (за 5 місяців 2020 року)
Олія соняшникова – 215.6 млн.дол
Електроенергія – 29.8 млн.дол
Електричні водонагрівачі акумулювальні – 15.4 млн.дол
Частини до залізничних локомотивів – 14.0 млн.дол
Електрообладнання звукове – 13.0 млн.дол
Соєві боби – 11.4 млн.дол
Бутлі та інші ємності, скляні – 11.4 млн.дол
Добрива азотні – 11.3 млн.дол
Ячмінь – 11.0 млн.дол
Прокат плоский, плакований – 8.2 млн.дол
Дріт з інших легованих сталей – 7.5 млн.дол
Труби порожнисті, безшовні – 7.2 млн.дол
Сировина хутрова – 6.9 млн.дол
Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби – 6.3 млн.дол
Обладнання для сортування, просіювання, змішування мінеральних копалин – 6.3 млн.дол