Головнокомандувач ВМС: завод «Океан» має потужності для ремонту військових кораблів

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа наголосив на готовності потужностей заводу «Океану» до ремонту військових кораблів.

Як передає Укрінформ, інспекцію заводу було проведено в рамках вивчення можливостей судноремонту флоту ВМС України фахівцями заводу «Океан», повідомляє пресслужба підприємства.

«Суднобудівний завод Океан володіє необхідними виробничими потужностями для ремонту флоту ВМС України, а за належної підготовки і для будівництва військових кораблів», - наголосив Неїжпапа.

За його словами, необхідно відновлювати судноремонтний кластер у Миколаєві.

Відзначається, що суднобудівний завод «Океан» вперше після відновлення своєї роботи допущений до участі в тендерній процедурі на ремонт українського військового рейдового буксира «Яни Капу». Судно було пошкоджене і захоплене в полон у Керченській протоці в 2018 році, коли українські кораблі намагалися зупинити кораблі ВМФ Росії. В результаті були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрне огородження, втрачений рятувальний пліт.

Фото з відкритих джерел