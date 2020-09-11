Фінансування сектору оборони в 2021 році: в РНБО повідомили деталі

Фінансування сектору безпеки і оборони в 2021 році перевищить обсяги поточного року та становитиме 5,92% від ВВП замість нинішніх 5,45%.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради з питань підготовки оборонного бюджету на 2021 рік, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% від ВВП. Він нагадав, що відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники наради внесли пропозиції щодо фінансування потреб суб’єктів сектору безпеки і оборони у наступному році. За підсумками обговорення Данілов запропонував їм проаналізувати стан відповідного фінансування у І-ІІІ кварталах 2020 року і підготувати до 15 жовтня ц.р. звіти про використання коштів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час наради стосовно оборонного бюджету на 2021 рік, що однією з ключових загроз для безпеки держави залишається російська агресія на сході України, тому рівень фінансування сектору безпеки і оборони на наступний рік не може бути зменшений.