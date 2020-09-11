Фестивалі осені. Інфографіка

Щороку в Україні проходять тисячі фестивалів з найрізноманітніших жанрів, які об’єднують людей, дарують радість, позитив, незабутні емоції та враження. В 2020 році через пандемію Covid-19 деякі фестивалі проходитимуть в онлайн форматі.

Укрінформ пропонує підбірку фестивалів, які проходять цієї осені в різних форматах.

Міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Вовча гора»

На території Парку природи «Беремицьке», що на Чернігівщині, відбудеться історичний фестиваль присвячений давнім ремеслам та відтворенню свята-ярмарки 10 століття. Фестиваль буде проводитись на території, яка раніше називалася вовчою горою.

У програмі фестивалю - виступи та майстер-класи, які відкриють завісу над стародавніми ремеслами, середньовічні бої та пригоди, також ярмарки.

На території парку можна насолодитися природою і тваринами.

Дата: 12-13 вересня 2020 року.

Місце: вул. 30 років Перемоги, с. Беремицьке, Чернігівська область.

Old Car Land

В Київському державному музеї авіації відбудеться найбільший технічний фестиваль України Old Car Land, на якому будуть представлені тисячі раритетних машин.

Експозиція фестивалю буде охоплювати найрізноманітнішу техніку, яку за останні 150 років придумали люди - велосипеди, мотоцикли, легкові автомобілі, автобуси, вантажівки, вертольоти, літаки, безпілотники. Також військові машини часів Другої Світової війни та автомобілі, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Водночас, відбудуться змагання на дитячих поділених машинах і конкурс Елеганції, під час якого член екіпажу автомобіля повинен одягнутися в одяг часів випуску машини.

Крім того, відбудеться дріфтове шоу і ралі на ретроавтомобілях.

Дата: 12-13 вересня 2020 року.

Місце: Київ, вул. Медова, 1.

BookForum

У Львові пройде 27-й міжнародний форум видавців BookForum в онлайн-форматі.

Фокусна тема фестивалю - «Перепис населення: знати, хто ми є». Зокрема, перепис населення — це сполука чесних питань і чесних цифр.

Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів. Дискитуватимуть, як пандемія змінює наше життя, ритуали та звички, як впоратися з викликами кризи. Основним фокусом проекту буде важливість кожної людини.

Серед учасників будуть автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, лауреати та номінанти Гонкурівської та Букерівської премії, Національних виборів читачів та критиків.

Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу.

Дата: 16-20 вересня 2020 року.

Місце: Львів.

Міжнародний міждисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва FastFest GogolFest

У Фастові вперше пройде фестиваль FastFest ГогольFest. Відкриття фестивалю відбудеться на центральній площі Перемоги, де змонтують велику сцену і біля міськради встановлять символ фестивалю – маску Гоголя, яку привезли з Києва і яка вже побувала у кількох містах країни.

Фестиваль відбуватиметься на кількох локаціях, в Палаці культури, краєзнавчому музеї, проте основною стане територія колишнього військового містечка, де буде мистецький сквот. В Палаці культури відбуватимуться головні 4 театральні події, переважно актуальний сучасний театр. Другий блок театральної програми буде у військовому містечку, і до нього будуть залучені глядачі і місцеві театрали.

Фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну програми і за 2 дні та 1 ніч проведе близько сотні мистецьких подій.

Дата: 19-20 вересня 2020 року.

Місце: Фастів, Київська область.

Фестиваль крафтового сиру

В Києві на ВДНГ відбудеться IV Фестиваль крафтових сирів. Крафтові сировари з усієї країни представлять майже тисячу видів сиру та м’ясні делікатеси і будуть змагатися за звання переможця на конкурсі Cheese Awards Day 2020.

На фестивалі буде можливість навчитися варити сир, а також дізнатися про тонкощі роботи фромаж’є, правильне формування та декор сирної тарілки.

Дата: 19-20 вересня 2020 року.

Місце: м. Київ, ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Одеський міжнародний кінофестиваль (Odesa International Film Festival)

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль вперше відбудеться в інноваційному онлайн-форматі. Також під час кінофестивалю відбудеться грандіозний кіноперформанс просто неба – «Ґолем» на Потьомкінських сходах, який транслюватиметься наживо на платформі oiff.online. Показ стрічки буде супроводжувати камерний оркестр, який виконає саундтрек до фільму, написаний ізраїльським композитором Бетті Оліверо.

Організатори кінофестивалю обіцяють порадувати цінителів кінематографа розумним і цікавим кіно в зручному форматі, ексклюзивним показом фільмів зі всього світу, зокрема кінострічок-переможців міжнародних кінофестивалів та буде можливість поставити запитання автору фільму напряму. Також порадують цінителів індустріальною частиною кінофестивалю Film Industry Office та open air кіноперформанси.

Щорічно на кінофестивалі проходять три конкурсні програми: Міжнародна, Національна та Конкурс європейських документальних фільмів.

Дата: 25 вересня – 3 жовтня 2020 року.

Місце: Одеса

Фестиваль «Республика 2020» RespublicaFEST

У Старій фортеці Кам’янця-Подільського та паралельно у десяти містах України пройде ювілейний десятий фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST 2020.

Через пандемією Covid-19 частина фестивалю переходить у цифровий формат та буде доступна дистанційно для усіх охочих - панорамні онлайн-стріми з локацій Старої фортеці, стріми та зуми з гримерок, виступи гуртів на баштах фортеці та повітряній кулі, персональні аватари, візуальні проекції та digital art.

Фестиваль вируватиме на п’яти знакових історичних спорудах Старого міста: двір Старої фортеці, Нова башта, Денна башта, Новий Замок, Барбакан фортечної споруди Руська Брама і навіть на повітряній кулі, яка зависне над містом. В якому візьмуть участь близько 70 українських та закордонних артистів.

А кілька десятків музикантів візьмуть участь у фестивалі дистанційно, їхні виступи будуть демонструвати на великих екранах у Кам’янці-Подільському та на youtube-каналі фестивалю.

Дата: 25-27 вересня 2020 року.

Місце: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Kharkiv MeetDocs

Міжнародний кінофестиваль документальних і художніх фільмів відбудеться в четвертий раз та пройде в змішаному онлайн- і оффлайн-форматах. Він фокусується на культурі, проблемі та повсякденному житті східних областей нашої країни.

Онлайн-частина: уперше за історію фестивалю буде проведено конкурс неігрових повнометражних фільмів, вироблених в Україні й у копродукції. Також, у межах конкурсу демонструватимуть кінострічки, зняті без державного фінансування протягом останніх 4 років і хронометражем до 30 хвилин. Усі покази відбудуться безкоштовно на сайті фестивалю.

Офлайн-частина відбудеться у Харкові й охоплюватиме позаконкурсні покази ігрових і документальних фільмів, майстер-класи та вже традиційний пітчинг документальних кінопроєктів.

Дата: з 26-29 жовтня 2020 року – онлайн-чатина.

з 29 по 31 жовтня 2020 року - офлайн-частина.

Місто: Харків

Schola militaria 2020

Міжнародний фестиваль історичної реконструкції Sсhola militaria («Військова школа») присвячений реконструкції військового мистецтва і побуту воїнів XVII століття та проходитиме в Старому замку Кам'янця-Подільського на Хмельниччині.

Цінителів історії порадує смолоскипна хода, цибульні турніри, відтворення битви, муштра пикинеров та шабельні бої. Також передбачаються лучні змагання, лекційні заняття, знайомство з результатами останніх археологічних досліджень на території Кам'янця-Подільського.

Дітям організовують науково-освітній дитячий майданчик «Юний мушкетер», де хлопчики і дівчатка можуть спробувати свої сили з мушкетами, маневрами і стріляниною.

В рамках фестивалю відбудеться щорічна акція «Ніч музеїв» (міжнародна акція, яка дозволяє безкоштовно оглянути музейні експозиції вночі) та проведення фестивалю повітроплавання «Золота Омега» - коли небо над древнім Кам’янцем перетворюється на справжній калейдоскоп яскравих повітряних куль.

Дата: 2-4 жовтня 2020 року.

Місце: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Свято сиру і вина

У Львові на площі перед Палацом мистецтв 11-й раз пройде свято сиру і вина. На великому ярмарку сирів та вина буде представлена ​​продукція великих виробників, імпортерів, а також регіональні органічні продукти. Крім того буде дегустація, різноманітні кулінарні майстер-класи та арт-майстерня.

На фестивалі можна буде поласувати: сиром брі, камамбер, шаблі, бордо, рокфор, сирне фондю та різотто з пармезаном, а також традиційними стравами української кухні. Навіть буде можливість приготувати різноманітні сирні страви самостійно і усією родиною.

В другий день свята відвідувачів очікує День сирника - найулюбленіший десерт львів'ян. Буде представлено широкий вибір смачних сирників від різноманітних виробників. Відбудеться випічка гігантського львівського сирника за давнім рецептом, яким пригостять всіх охочих.

Дата: 23-25 жовтня 2020 року.

Місце: Палац Потоцьких (вул. Коперника, 15), Львів.

Київський тиждень критики

У кінотеатрі «Жовтень» відбудеться 4-й щорічний міжнародний кінофестиваль, який створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками.

Програма скадається з трьох традиційних секцій: міжнародної з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики і з київських прем'єр головних українських фільмів цього року. Крім того, створено індустріальну секцію «Перший погляд» - студентські фільми відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво. Фільми будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам.

Водночас на відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків «Кіноколо».

Дата: 22-28 жовтня 2020 року.

Місце: м. Київ, кінотеатр «Жовтень», вулиця Костянтинівська, 26.

Мистецький фестиваль «Ї»

У Тернополі вже ввосьме відбудеться Мистецький фестиваль "Ї". Фестиваль проходитиме на чотирьох сценах: літературній, музичній, кіно-театральній та лекційній. Вже багато років мистецька подія об’єднує відомих письменників, художників, музикантів, кінорежисерів не лише з України, але з-за кордону.

Дата: 4-8 листопада 2020 року.

Місто: Тернопіль.

Болград Винфест

В Одеській області на центральній площі бессарабського міста Болграда вже в десятий раз відбудеться фестиваль Bolgrad Wine Fest з метою відродження традицій бессарабського виноробства, створення привабливого клімату для розвитку туризму та розвитку самобутності і культури регіону.

У конкурсній програмі беруть участь тільки молоді вина домашнього виробництва. Комісія вибере найкраще червоне, рожеве та біле вино.

Також на гостей фестивалю чекають виступи колективів художньої самодіяльності.

Дата: 7-8 листопада 2020 року.

Місце: Болград, Одеська область.