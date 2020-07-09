ГогольFest назвав локації та презентував попередню програму
Про це оголосили оргкомітет фестивалю ГогольFest та Фастівська міська рада під час презентації заходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначалося, фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну програми і за 2 дні та 1 ніч проведе близько сотні мистецьких подій.
Директор фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest Максим Демський підкреслив, що організатори вирішують багато питань, пов’язаних з карантином.
«Ми готуємося до того, щоб обмежити кількість людей, які будуть присутні, ми будемо слідкувати за дотриманням усіх вимог, яких вимагає епідеміологічна ситуація, – це дистанція, маски, користування антисептиками», - сказав він.
Водночас голова ГогольFest зазначив, що хедлайнерами будуть дуже яскраві артисти.
«За ними сумують українці, тому що останні 3-5 років вони перебувають за кордоном. Нам вдалося розпочати з ними переговори, щоб вони представили свої програми. Але зараз ми, на жаль, не можемо розкрити всі деталі. Поки не підпишемо договори і контракти, ми не маємо права озвучувати імена», - сказав Демський.
Відкриття FastFest ГогольFest відбудеться на центральній площі Фастова – Перемоги, де змонтують велику сцену і біля міськради встановлять символ фестивалю – маску Гоголя, яку привезли з Києва і яка вже побувала у кількох містах країни. Фестиваль відбуватиметься на кількох локаціях, в Палаці культури, краєзнавчому музеї. Та основною стане територія колишнього військового містечка, де буде мистецький сквот.
«Сквот – це триповерхова будівля з півсотнею кімнат. Її впорядкують, підключать електрику, воду, вона стане місцем для роботи художників. І цей сквот не припинить своєї роботи, він стане довготерміновим проєктом, спрямованим на мобілізацію активних креативних людей Фастова, які продовжать роботу після закінчення фестивалю», - розповів голова ГогольFest.
Своєю чергою куратор театральної програми фестивалю Андрій Палатний зазначив, що «це буде певний пошук, експеримент, подорож».
«В Палаці культури відбуватимуться головні 4 театральні події, переважно актуальний сучасний театр. Ми також працюємо над тим, щоб прибув хоч один закордонний театр, і якщо все складеться, то це буде теж частиною програми. Другий блок театральної програми буде у військовому містечку, і до нього будуть залучені глядачі і місцеві театрали», - уточнив Палатний.
Міський голова Фастова Михайло Нетяжук розповів, що це саме місцева влада запросила фестиваль до міста.
«Ми звернулись до команди ГогольFest з проханням провести у нас фестиваль як спільний проєкт. І я переконаний, що разом у нас все вийде», - підкреслив Нетяжук.
Він додав, що проведення фестивалю сучасного мистецтва FastFest GogolFest у Фастові – це крок до створення національної платформи єднання всіх українців.
«Слоган нашого фестивалю «Україна. Пришвидшення», тому пропоную разом працювати над тим, аби рухати Україну вперед», - закликав міський голова Фастова.