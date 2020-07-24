Еко-ферми, які варто відвідати. Інфографіка

В Україні за останні роки з’явилося багато еко-ферм, які націлені на виготовлення натуральної продукції без хімічних добавок. На таких господарствах можна не лише поласувати органічною їжею, але і гарно відпочити усією сім’єю.

Укрінформ підготував підбірку еко-ферм, де можна чудово провести відпочинок.

Еко-ферма Климівка

Екоферма Климівка запрошує на відпочинок у дивовижному куточку Центральної України, де поєднали фермерське життя із комфортним проживанням у зручних заміських будиночках.

На території Климівки є господарство – еко ферма баранчиків Романівської породи, сад та город, а також невеличка пасіка. Також тут є безліч варіантів для активного або пасивного дозвілля: від бані на дровах з відпочинком на сіновалі до настільного тенісу, більярду. Також тут ви можете порибалити на коропа, білого амура, товстолоба, окуня чи карасика. Усі необхідні снасті можна орендувати на місці.

На екофермі Климівка ви можете ознайомитися з розмаїттям фермерського життя, скуштувати лише натуральні продукти, подихати свіжим повітрям, оздоровити тіло у бані та заспокоїти душу, просто перебуваючи на природі.

Адреса: м. Благовіщенське, Кіровоградська область (247 кілометр траси Київ-Одеса)

Ферма Елізи

В селі Дмитровичі розташована козина ферма Елізи. Тут ви можете відвідати майстерню з виробництва козячого сиру за традиційною французькою технологією, продегустувати різноманітну фермерську продукцію, прогулятися на поле із стадом кіз.

Також тут розводять велику рогату худобу, овець, птицю, виробляють яблучний сік, вирощують фрукти. Діти можуть покататися на віслюку.

Адреса: с. Дмитровичі, Львівська область (3 км від м. Судова Вишня).

«Медовий блюз»

Медовий блюз - це місце, де Ви можете організувати сімейний пікнік або велику гулянку на природі.

Тут ви можете зробити оригінальні іграшки з сіна своїми руками або прогулятися на тракторі. Також туристи зможуть взяти участь у відкачуванні меду, поїхати на екскурсію на пасіку, поспати на вуликах і спробувати ароматний чай з медом в кімнаті з прозорими вуликами. Крім того тут вам запропонують різні майстер-класи, а саме: "Таємничий світ вовни", "Слайм", гончарний майстер-клас і з розпису пряників.

Адреса: с. Луб'яна Миколаївського району, Львівська область

«Західний равлик»

«Західний равлик» - це ферма Ірини та Івана Юськевичів, що з 2017 року активно займаються вирощуванням і розведенням їстівних равликів.

В межах екскурсійної програми господарством на гостей ферми чекає цікава та пізнавальна розповідь про равликів. Під час спілкування Вам продемонструють процеси вирощування равликів, а саме – спаровування, яке, доречі, триває аж 4,5 год , відкладання ікри, познайомлять з щойно вилупленими малюками та відкриють дивовижні факти з історії, географії.

Також тут вам запропонують різні ГастроТури, а саме: Тижні французької, італійської, азіатської та української кухні, а також дні: День канапе з равликом, День пирога з равликом, та інші.

На цій фермі ви зможете пізнати дивовижний та багатогранний світ равликів, а також відкрити для себе вишуканий смак страв з цих молюсків.

Адреса: с. Солонка Пустомитівського р-ну Львівської області.

«Бабині кози»

Козина ферма "Бабині кози"- це господарство з розведення кіз зааненської породи та виробництва сиру.

Тут вам проведуть майстер-клас по ручному доїнню кіз і Ви власноруч зможете надоїти та спробувати свіже козяче молоко. Також ви можете взяти з собою якісь ласощі для кіз (наприклад шматочки хліба, або шматочки яблук) і покормити їх.

А ще вам розкажуть про сироваріння та наприкінці екскурсії проведуть дегустацію сирів: напівтвердий сир "Шеврет", м'який сир з пліснявою "Капрінос" та свіжий сир "Боулінг".

Крім того, на фермі є мильна мануфактура, яка виробляє близько 30 видів мила з козячого молока та масла.

Адреса: с. Галайки, Тетіївський район, Київська область.

«Долина страусів»

Найбільша в Україні страусина ферма, і єдина, на якій проживають всі види страусів, розташована в одному з мальовничих куточків Київщини - всього за півгодини їзди від столиці.

Це мальовниче місце, де Ви зможете провести дорогоцінний час з рідними і близькими, вдосталь надихатися чистим свіжим повітрям, вибрати розвагу до душ.

На фермі ви можете відвідати екскурсію на страусину ферму, побачити різноманітних тварин і птахів в контактному зоопарку, покататися на чорному африканському страусі, продегустувати авторське фермерське вино у винному погребі, спробувати ексклюзивні страви з м'яса страуса в ресторані «Долина страусів».

Адреса: село Ясногородка, Київська область.

«Фрумушика-Нова»

Господарство Фрумушика-Нова – це один з найбільших в Європі вівчарських комплексів з вирощування овець каракульської породи.

В етнографічному музеї під відкритим небом «Бессарабське село Фрумушика-Нова» можна познайомитися з національпродегустувати фірмові вина з їхньої виноробні, освіжитися в басейні, попарними садибами періоду 19-20 ст, з самобутньою культурою українського, молдавського, болгарського, гагаузького, російського, німецького, єврейського народів.

Також ви можете скуштувати і купити м'якого розсолу сиру (бринзи), приготованого за традиційною рецептурою з екологічно чистих і натуральних продуктів. Крім того тут можна відвідати міні-зоосад і погодувати в ньому тварин, сходити на риболовлю, итися в чані або лазні.

Також на території господарства є можливість побачити найбільший гранітний пам'ятник в світі "ЧАБАН Фрумушиці-НОВА". Монумент офіційно став самим в світі і був внесений до Книги рекордів Гіннеса, а також до Національного реєстру рекордів України. Висота пам'ятника склала 16 метрів 43 сантиметри (17,93 м з постаментом), а вага 1080 тонн.

Адреса: села Старосілля та Весела Долина, Тарутинський район (180-220 км від Одеси).