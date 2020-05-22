Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

16 травня в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало.

17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало.

18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало.

19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало.

20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало.

21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало.

22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало.