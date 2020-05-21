Компанія Facebook шукає спеціаліста в українську команду у своєму європейському офісі у Дубліні.

Про пошук кандидата в українську команду написала у Facebook керівниця з публічної політики щодо України Катерина Крук.

“Українська команда, яка займається контентом, росте й міцніє. Якщо ви чуєтесь на силі: перевіряти контент на порушення правил спільноти, займатися підтримкою акаунтів, добре знати український контекст і пропонувати рішення, які покращать підтримку українських користувачів, вміти тісно працювати з багатьма командами й бути терплячим/чою на всі запити від відповідальної за Україну, то подавайтеся!”,- написала Крук.

В офіційному оголошенні Facebook зазначається, що спеціаліст по роботі з даними потрібен в українську команду, яка розміщується в Дубліні.

Вимогами до кандидата є, зокрема, вища освіта, не менш ніж дворічний професійний досвід роботи в операційному середовищі, вільне володіння українською, російською та добре володіння англійською мовами тощо.