Facebook частково поновить роботу офісів з липня - ЗМІ

Компанія Facebook розпочне з 6 липня відкривати свої офіси по всьому світу, проте фізично спочатку на роботу вийде лише 25% персоналу.

Про це повідомляє The Verge.

«Facebook розпочне 6 липня відкривати свої офіси в усьому світі. Але будуть вжиті безпекові заходи», - йдеться у повідомленні.

Компанія планує з початку дозволити лише 25% співробітників кожного офісу фізично знаходитися на робочому місці.

Також працівники офісів мають щоденно вимірювати температуру тіла й носити маски.

Липнева дата стосується більше офісів, розташованих у США та Європі, адже офіси компанії в Азії можуть відкритися раніше. Все залежатиме від стану справ країни в боротьбі з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Американська корпорація Apple також відновлює роботу мережі власних торговельних точок, закритих на карантин. Наразі відкрито понад 100 крамниць у всьому світі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 особи. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.