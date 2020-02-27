Як убезпечити себе від зараження коронавірусом. Інфографіка
У Міністерстві охорони здоров’я зібрали найпопулярніші питання про новий коронавірус і підготували відповіді. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з порадами, як убезпечити себе від зараження вірусом.
1. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.
Миття рук з милом:
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тривалість процедури — 20–40 с;
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вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
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обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.
Обробка рук спиртовмісним антисептиком:
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спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);
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антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
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тривалість обробки — близько 30 с;
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особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);
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обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;
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у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;
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контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).
2. Уникайте скупчення людей.
3. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.
4. Використовуйте захисну маску:
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обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);
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якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.
Використовуйте маску правильно:
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вона має покривати ніс і рот;
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вона має щільно прилягати, без відступів по краях;
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заміняйте маску, щойно вона стала вологою;
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не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;
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заміняйте маску щочотири години;
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не використовуйте маску повторно.
Чи безпечно отримувати посилки з країн, де зареєстровано випадки нової коронавірусної інфекції ?
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Так, цілком. Неможливо заразитися новим коронавірусом через посилку. ВООЗ не рекомендує жодних обмежень по торгівлі та переміщенні товарів з Китаю. Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється у штатному режимі.
Чи передається вірус 2019-nCoV через фрукти?
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Немає ніяких даних, котрі пов’язували б новий коронавірус та фрукти. Фрукти - непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно мити, але це стандартна рекомендація.
Чи можна заразитись від тварин?
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Новий коронавірус - це передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може передаватися від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними. Тому потрібно бути обережним та ретельно мити руки після контакту із твариною.